SARONNO – Il Pedale Saronnese informa che sono aperte le iscrizioni per tutti i giovani, maschi e femmine che siano, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che vogliono intraprendere questo bellissimo sport di valori personali di sportività. “Andare in bicicletta – spiegano dal Pedale – è uno degli migliori antidoti contro lo stress, perché è un’attività sana, da fare all’aria aperta, che mette in movimento tutto il corpo ed obbliga all’impegno fisico ed alla concentrazione, liberando cosi la mente di pensieri e tensioni accumulate”.

Senza contare le opportunità per i bambini del Pedale, che fanno da apripista alla prestigiosa corsa delle Tre Valli: tanto entusiasmo per loro e grande orgoglio per la città.

Per chi fosse interessato, può contattare il 347.0428877, il 333.6545778 o il 347.2652461, numeri a cui chiedere informazioni sulle attività.

29122019

(nella foto: piccoli ciclisti in pista)