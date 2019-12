CISLAGO – “Tutti nella taverna del presidente! Questo è solo l’inizio in attesa della festa per i 50 anni di questa gloriosa società!” Così i dirigenti del Cistellum pallacanestro alla festa di fine anno del club. Un 2019 che ha rappresentato e sta rappresentando per il Cistellum una nuova partenza, dopo la decisione di cedere i diritti della C Gold maschile al Legnano ed iscriversi quindi al campionato regionale di serie D. Una stagione da “lavori in corso” nella quale la società sta ponendo le basi per il futuro. La formazione cislaghese veleggia nella zona di centro classifica.

Classifica serie D: Basket Legnano e Indipendente Appiano 18 punti, Basket Lonate e La Sportiva Gavirate 16, Cassano Magnago 14, Cistellum Cislago e Basket Malnate 12, Abc Pallacanestro Lomazzo e Olimpia Cadorago 10, Sportlandia Tradate 8, Limax Clivio, Pallacanestro Albizzate e Campus Varese 6, Figino Serenza 2.

(foto di gruppo alla cena di Natale del Cistellum Basket, la stagione appare in crescendo)

30122019