GROANE – Censimento e monitoraggio della fauna ed aviofauna nel Parco delle Groane, se n’è parlato in un convegno che si è svolto a Villa Raimondi alla Fondazione Minoprio di Vertemate. “Sono intervenute oltre 60 persone per ascoltare le parole delle Guardie ecologiche volontarie del Gruppo natura del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea che hanno presentato al pubblico i progetti di censimento e monitoraggio svolti in collaborazione con Regione Lombardia, Università e Istituto agrario di Limbiate, e quelli che si terranno prossimamente” si legge in una nota del Parco delle Groane.

Progetti conclusi sono quelli relativi a rondini, civette, succiacapre; potrebberi ripartire quello su fra genziane; sta ripartendo quello su banca semi e banca del germoplasma; attivo il progetto su cervo volante, salvataggio del rospo, censimento anfibi, scoiattolo rosso ed in attivazione il progetto di monitoraggio delle specie definite “aliene”, invasive ed alloctone.

(foto: un momento dell’incontro svoltosi a Minoprio)

30122019