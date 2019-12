Code in comune per le tasse da pagare… due volte

SOLARO – Caos in municipio in questa fine dell’anno per gli accertamenti sulla Tasi del 2014 inviati nei giorni scorsi dal comune. I cittadini hanno ricevuto delle cartelle per mancato pagamento o errori nella cifra versata, anche se… avevano già pagato all’epoca il dovuto. Ovviamente c’è anche chi non era in regola. Da sabato mattina in molti si sono recati in posta ed in comune affollando lo sportello dell’ufficio Tributi in lunghe code per verificare la propria situazione, altri hanno affidato anche ai social le loro lamentele, tra chi ha già pagato, chi ha avuto un errore nel ricalcolo e chi, semplicemente a seguito di un semplice controllo informatico, si è visto immediatamente cancellare la pratica. Molto critico Gianmarco Belotti della lista Lega Centrodestra Solaro: «Al di là della tempistica assurda (cinque anni dopo), pare che numerosi destinatari dei regalini di Natale siano assolutamente in regola con quanto richiesto nuovamente loro. Spiace che i solaresi in regola con i tributi comunali debbano perdere tempo prima in posta per ritirare la raccomandata e poi tra le varie scartoffie di casa, sperando le abbiano conservate, per attestare l’avvenuto pagamento di quanto viene loro contestato ed infine negli uffici comunali per richiedere giustamente spiegazioni riguardo la cartella pazza ricevuta, che comprende ovviamente interessi e sanzioni e, in alcuni casi, importi diversi rispetto a quelli comunicati all’epoca. È assurdo e vergognoso sparare nel mucchio nella speranza di pescare qualche credito a caso: bisogna far pagare chi non è in regola, non vessare mezza Solaro. Anche perché, volendo, saprebbero perfettamente dove recuperare: ricordo il milione e mezzo di Tari ed alloggi Erp non riscossi. Il motto “pagare tutti per pagare meno” a Solaro è diventato “pagare due volte per incapacità altrui”». Cerca di fare chiarezza l’assessore al Bilancio Alessandro Ranieri: «Come in molti comuni i nostri uffici hanno emesso a dicembre circa 1500 accertamenti Tasi 2014. Tra questi sono presenti diversi casi di omesso o insufficiente pagamento ma anche casi di pagamento già effettuato. A tutti i cittadini diciamo di non allarmarsi e di contattare nei prossimi giorni l’ufficio Tributi telefonicamente o tramite una mail all’indirizzo tributi@comune.solaro.mi.it. L’ufficio provvederà a regolarizzare celermente le pratiche. Dal nostro punto di vista non è mai bello richiamare i cittadini che hanno già adempiuto ai propri doveri; l’emissione di tali accertamenti è dovuta a un passaggio ad un nuovo sistema gestionale effettuato nel 2014, operazione che ha comportato qualche criticità in fase di trasferimento dati. Bisogna comunque tenere conto che ogni accertamento, in quanto tale, è valido non solo per il recupero dei crediti, ma anche come controllo eseguito per garantire la correttezza delle singole posizioni, siano esse da regolarizzare o già chiuse. Spiace per le verifiche e per il disagio creato, ma chi ha regolarmente pagato non ha nulla da temere».

