SARONNO – Su Facebook è nato “Amici sfollati a Saronno“: è la pagina realizzata da alcuni giovani che, per motivi professionali, si sono ritrovati residenti nella città degli amaretti. Il lancio di questo spazio virtuale di incontro, discussione e per fare nuove amicizie è avvenuto nei giorni scorsi.

“Abbiamo creato un gruppo Facebook “Sfollati a Saronno” – il messaggio diffuso sul web – Saronno è una bellissima città ma se arrivi da poco per lavoro o studio non è facile stringere amicizie con gente alla mano e simpatica. La maggior parte di noi ragazzi e ragazze nel gruppo siamo del centro-sud Italia. Iscriviti anche per curiosità. Organizziamo uscite, serate, aperitivi, escursioni e tante bevute in compagnia. Se anche tu vuoi entrarne a farne parte contattaci in privato per essere aggiunto anche al nostro gruppo Whatsapp!” Come trovare gli “sfollati”? Cercandoli su Facebook, è facilissimo.

(foto di gruppo per il nucleo “costitutivo” degli Amici sfollati Saronno)

30122019