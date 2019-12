Pallanuoto: fine dell’anno col botto per Caronno

Novara-un’altro regalo per le calottine di Caronno. Infatti il 28 dicembre sugli spalti della piscina piemontese erano presenti i ragazzi dell’Omnia Sport che dopo aver partecipato alla Pro Recco Experience, sono andati a vedere il collegiale del Settebello azzurro.

Infatti i 13 campioni del mondo rafforzati da qualche “riserva di lusso”, si stanno allenando con la nazionale tedesca a Novara per prepararsi al 4 nazioni di Cuneo, torneo a cui parteciperanno, oltre all’Italia, anche Grecia, Stati Uniti e la forte formazione magiara. Questi ultimi giorni dell’anno, sono anche gli ultimi giorni in cui coach Campagna può scegliere se riconfermare i 13 del mondiale o fare qualche cambio dell’ultimo minuto. Sotto gli occhi dei giovani caronnesi hanno dato prova delle loro abilità il 2 volte campione del mondo Figari e i due portieri a rappresentanza dell’A.N. Brescia; a Dolce e Nicosia si aggiungono Damonte e Bruni per le file bustocche; Bodegas che da quest’anno gioca nel capoluogo catalano (Barceloneta) oltre che la grande componente recchelina. Dai nostri azzurri durante tutto l’allenamento è stata messa in acqua tanta intensità associata a tecnica sopraffina, che non ha lasciato indifferenti i giovani dell’Omnia Sport.

Oggi invece alcuni ragazzi avranno la possibilità di andare presso Radio Orizzonti per partecipare alla trasmissione sportiva del lunedì.

(in foto Caronno e il Settebello insieme)

