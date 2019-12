CARONNO PERTUSELLA – Alla Pallavolo Caronno hanno trovato gli investitori, che sono anche sostenitori del club del volley ed hanno proposto di “regalare” alla città un nuovo palazzetto dello sport. Quello attuale di via Europa non è solo alle prese con problematiche al tetto (si registrano continui allagamenti) ma anche una volta sistemato sarà strutturalmente inadeguato ad accogliere un eventuale campionato di categoria maggiore rispetto a quello in cui oggi militano i caronnesi, la serie B maschile. Se n’è parlato anche durante una recente puntata della trasmissione sportiva “Match point” di Radiorizzonti condotto da Agostino Masini e Paolo Renoldi, con ospiti il presidente Matteo Ferrario, il direttore sportivo Alfio Giussani ed il giocatore Francesco Gambardella.

E’ stata anche individuata l’area dove la nuova struttura potrebbero sorgere, è il campo di calcio in disuso che si trova in frazione Bariola nei pressi dello stadio del softball. Una idea di massima è stata consegnata ai responsabili dell’Amministrazione civica ed ora si è in attesa di una risposta per entrare nel vivo della fase progettuale.

(foto: l’attuale palasport di Caronno Pertusella)

30122019