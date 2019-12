SARONNO – Qualche straniero in cerca di un “approdo”, una piazza Libertà semibuia perchè a mezzanotte si è ormai spenta anche l’illuminazione natalizia proiettata sulla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo; qualche ragazzino coi soliti petardi: non proprio il “deserto” ma quasi il centro storico di Saronno per il cambio di anno, addio 2019 e benvenuto 2020, appuntamento per il quale in città non è stato organizzato nessun evento pubblico (a parte l’abituale spettacolo al teatro civico).

Quest’anno in piazza Libertà è stata inaugurata, almeno la sera, una illuminazione natalizia piuttosto suggestiva (anche se durante il giorno, senza luci, l’alberto di Natale è tutt’altro che “invitante”, perchè è rimasto al “naturale”) ma non sono tornati gli eventi che anni fa erano invece stati, in particolare con il sindaco Pierluigi Gilli e l’allora assessore agli Eventi, Fabio Mitrano; si trattava di una tradizione molto gradita da parte dei cittadini, che d’altra parte non è stata successivamente più ripetuta, se non in una occasione dal successore Luciano Porro. Molti si ricordano ancora i momenti musicali, i fuochi d’artificio, il cordiale brindisi con gli amministratori comunali.

01012020