CARONNO PERTUSELLA – Bilancio 2019 più che positivo per l’Associazione carabinieri a Caronno Pertusella dove nell’ambito del “Patto per la sicurezza urbana” sottoscritto con l’Amministrazione civica ed in accordo con le forze dell’ordine, i volontari sono soliti compiere una serie di “uscite” del territorio.

A tracciare un quadro i responsabili del sodalizio: “E’ una attività di osservazione del territorio. Una presenza che, a volte, è deterrente per qualche malintenzionato, ma, soprattutto, un ideale anello di unione tra cittadini ed istituzioni. Occhi attenti, ma rispettosi della privacy di ognuno; passaggi in zone e punti sensibili, anche su indicazione delle autorità competenti. Nel 2019, oltre 3200 ore/uomo di impiego sul territorio e in attività di addestramento, formazione e informazione, anche nelle scuole della zona. Il nostro tempo libero viene donato alla cittadinanza, per il benessere e, se possibile, per un pochino di sicurezza percepita in più”.

(foto: i volontari dell’Associazione carabinieri a Caronno Pertusella, che sono ormai famigliari a molti cittadini, grandi e piccoli)

31122019