CARONNO PERTUSELLA – Tanta serietà e professionalità in campo ma anche un gruppo di giocatori e tecnici che sa sorridere e scherzare, nella consapevolezza che i risultati importanti non si raggiungono facendo i “musoni”. Per la Caronnese, che lotta nelle posizoni di vertice del campionato di serie D, l’occasione per scherzare un poco è venuta dalla sessione fotografica per realizzare le immagini ufficiali della stagione 2019-2020, e non sono mancate le foto simpatiche, divertenti e scanzonate, protagonista l’allenatore Roberto Gatti ed il suo team; ed il capitano Federico Corno con i suoi compagni di squadra. Che già stanno pensando alla ripresa del campionato, obiettivo arriva più in alto possibile.

Ecco la classifica del campionato di serie D con la Caronnese in zona playoff: Sanremese 30 punti, Prato 29, Lucchese 28, Caronnese, Casale e Fossano 25, Real Forte 24, Chieri 23, Savona e Fezzanese 22, Borgosesia e Seravezza 20, Ghivizzano 17, Verbania e Bra 16, Ligorna 15, Vado 14, Lavagnese 11.

(alcune delle foto dal backstage)

31122019