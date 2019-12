Come Saronno attende la mezzanotte: in centro strade semideserte

SARONNO – Nessun evento ufficiale programmato nel centro storico, corso Italia, piazza Libertà e dintorni alle 23.35 di martedì 31 dicembre sono apparse praticamente deserte; solo qualche botto in lontananza, in realtà già dalla prima serata. Chi non ha celebrato il Capodanno in famiglia o con gli amici, in abitazioni private o ristoranti (non molti) rimasti aperti per l’occasione, ha evidentemente deciso di trascorrere la notte fra vecchio e nuovo anno fuori città. C’è chi si è spostato in zona laghi, magari a Como per i fuochi d’artificio; oppure in piazza Duomo a Milano per l’annunciato concerto.

E d’altra parte, perchè rimanere a Saronno, dove l’offerta di eventi pubblici (a parte l’abituale e sempre frequentato appuntamento al teatro civico) è stata pari a zero? Neppure un concertino, neanche una band locale, insomma neanche un appuntamento low cost per consentire ai saronnesi di trascorrere anche solo una mezz’ora fuori casa in compagnia allo scoccare della mezzanotte e per salutare assieme il nuovo anno.

(foto: una immagine di corso Italia con sullo sfondo piazza Libertà poco prima della mezzanotte del 31 dicembre)

31122019