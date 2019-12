GERENZANO – Dopo il successo delle edizioni precedenti, Ardea onlus, che per conto del Comune gestisce il Parco degli aironi di via Inglesina, in collaborazione con il fotografo Fulvio Villa presenta, anche per il 2020, il corso di fotografia digitale che aiuterà a sviluppare il “talento fotografico”. Il corso è rivolto a tutti coloro che sono appassionati di fotografia o che si apprestano per la prima volta al mondo della fotografia e vorrebbero imparare ad utilizzare al meglio la propria fotocamera digitale (compatta o reflex).

L’iniziativa si tiene fra le 21 e le 23, sono previsti sette incontri settimanali ed anche una uscita direttamente sul campo). Il corso si tiene all’auditorium comunale “Verdi” di via Manzoni 6 a Gerenzano. Quota di iscrizione 130 euro (acconto 50 euro per conferma e saldo a inizio corso); contattare l’indirizzo email info@fulviovilla.com. Gli organizzatori di riservano di annullare il corso nel caso non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti.

31122019