SARONNO – L’emittente comunitaria, anche quest’anno, dopo le dirette del mattino, vi aspetta sugli 88fm e su l’880 del digitale TV martedì 31 Dicembre alle ore 18 con la diretta della Santa Messa accompagnata dal canto del TE DEUM. E per vivere il nuovo anno assieme il 1° Gennaio alle ore 10 la diretta della S.Messa dalla Prepositurale di Saronno. Per finire non può mancare il consueto appuntamento con la politica di Saronno e dintorni, appuntamento fissato per sabato 4 gennaio alle 10.28, con Gianni Branca ed Angelo Volpi, che ospitano l’avvocato Antonio Giussani, del museo della Ferrari di Caronno Pertusella.

Martedì 31 dicembre – Per er iniziare la giornata con gusto alle 10.28, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette di cucina. Alle 11.28 Gianni Branca e Rosangela Busnelli conducono “Tutti a Zanzibar, appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni”. Per la sera, invece, dalle ore 18, in diretta la Santa Messa dalla Prepositurale di Saronno, con il canto del TE DEUM.

Mercoledì 1 gennaio – Alle ore 10 diretta della S.Messa di inizio anno dalla Prepositurale di Saronno.

Giovedì 2 gennaio – Alle ore 9 prosegue il percorso all’interno dell’arte illustrato da Teresella. A seguire, alle 10.28, Gabriella ed Emilio ci presentano la loro consueta intervista alle diverse associazioni del territorio. Per finire il consueto “Appuntamento al cinema”, rassegna dei film in programmazione nelle sale, a cura di Gianni Branca e Michele La Porta, con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli.

Venerdì 3 gennaio – Si inizia la giornata alle 11.03, con replica alle 19.51, con “Scuola di Digitale”, a cura di Elena Cilento e Fabrizio Reina, come imparare ad utilizzare gli strumenti digitali: PC, Tablet, Smarphone. A seguire, alle 11.28, con replica alle 21, “Il Vangelo della Domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana. Sabato 4 gennaio – Alle ore 10.28, con replica alle 19.18, Angelo Volpi e Gianni Branca, ospitano l’avvocato Antonio Giussani, del museo della Ferrari di Caronno Pertusella. E per finire il sabato sulle note di tanta buona musica alle 11.28 con replica alle 21.00, Massimo Tallarini conduce il programma musicale “Nel blu dipinto di blu”.

Domenica 5 gennaio – Per iniziare la giornata alle 8.57 va in onda “Parole in versi”, a cura di Luca Ilarda. Alle 11.30, con replica alle 21, il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless”, fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere questa prima settimana dell’anno con il sorriso, alle 21.30, va in onda il programma musicale “Uazzanane Sunday Night”.

Inoltre come ogni anno Radiorizzonti propone i Grandi concerti nel periodo natalizio, dopo quello di Natale, appuntamento fissato per Mercoledì 1 gennaio e Lunedì 6 gennaio.

Un ultimo appuntamento che vi preannunciamo Venerdì 17 gennaio dalle ore 21.00, la nostra emittente trasmetterà in diretta la “Tombola radiofonica benefica di S. Antonio”. Le cartelle si possono trovare presso la segreteria della Prepositurale e la merceria Linda di vicolo del Pozzetto a Saronno.

Foto di Norberto Tallarini.

RADIORIZZONTI inBLU AUGURA UN SERENO 2020 A TUTTI!