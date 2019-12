Intervista, sindaco Pizzi (Lazzate): “La burocrazia non dà tregua ma lavoriamo per essere al passo coi tempi”

Intervista, sindaco Pizzi (Lazzate): “La burocrazia non dà tregua ma lavoriamo per...

GROANE – LAZZATE Il tempo di Natale è anche quello dei bilanci in cui si tirano le somme sull’anno che si è appena concluso e si inizia a pensare a quello che sta arrivando.

Dopo lo speciale sul Saronnese scende in campo Loredana Pizzi che guida Lazzate

1. È tempo di bilanci: com’è stato il 2019 della città che amministra? Quali sono state le criticità e le soluzioni che avete trovato?

Il 2019 è stato un anno impegnativo ma l’Amministrazione comunale ha sempre cercato di essere presente e attenta ai problemi dei cittadini. Il nemico principale è stata la burocrazia che non dà tregua e complica tutti i giorni la vita di noi amministratori, spesso anche quella dei cittadini.

2. Pensando ai 12 mesi passati quali sono stati i momenti più emozionanti/intensi per la comunità?

I momenti più intensi ed emozionanti sono stati tutti quelli in cui la comunità si è ritrovata in momenti di aggregazione , sia ricreativi che operativi, dando concretezza al sentimento condiviso dell’identità lazzatese.

3. E ora guardiamo avanti: 2020 è alle porte: quali sono le sfide il comune e i suoi cittadini?

La sfida deve essere sempre quella di una amministrazione al passo con i tempi con l’obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini.

4. Alziamo lo sguardo a livello comprensoriale: quali sono i temi/problemi/potenzialità che come comprensorio si dovrebbe affrontare per valorizzare il parco Groane?

Il Parco delle Groane è un patrimonio del nostro territorio che deve essere sempre più valorizzato e tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso l’opera sinergica delle amministrazioni del comprensorio.

5. Cosa le piacerebbe poter mettere, anche metaforicamente, sotto l’albero dei suoi concittadini?

I più sinceri auguri di “buona salute”, prosperità, lavoro e che il Natale possa essere un momento di gioia da condividere con la propria famiglia e con le persone più care.