SARONNO – E‘ iniziato il conto alla rovescia in vista della mezzanotte, nella maggioranza dei casi i saronnesi celebreranno la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo con cenoni e feste in famiglia e fra amici, non mancano le proposte teatrali a Saronno, a Limbiate ed Uboldo e ci sono anche gli appuntamenti musicali fuoriporta, come a Milano, Lugano o Como. E per chi ha deciso di uscire, non dovrebbe essere una notte di particolare gelo ma nelle medie invernali. Dunque, dai 9 gradi pomeridiani si scenderà ai 4 serali con lo zero che dovrebbe essere toccato attorno alle 23, arrivano a -2 durante la notte. Con cielo sereno e dunque le stelle.

Per il primo dell’anno nuovo, giornata di sole con punte di 8 o 9 gradi che sicuramente favoriranno eventuali passeggiate all’aperto o gite non troppo lontano da Saronno e dalle Groane. Tempo sostanzialmente bello e senza pioggia sino al weekend.

(foto: un evento musicale nella zona)

31122019