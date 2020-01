SARONNO – Due pattuglie della polizia locale ferme a bordo sagrato, una a gironzolare fra piazza Libertà e dintorni; ed una trentina di cittadini, in maggioranza sparuti stranieri, soprattutto famiglie con bimbi piccoli e passeggini; stranieri che erano probabilmente gli unici a non sapere che per Capodanno nel centro di Saronno non ci sarebbe stato proprio nulla di cui divertirsi. Ecco come la città degli amaretti ha “festeggiato” il passaggio dal 2019 al 2020, nel “cuore” dell’isola pedonale.

Il massimo della trasgressione? Qualche petardo “gioco” che non ha spaventato proprio nessuno, in una piazza Libertà semibuia a dispetto della l’illuminazione natalizia proiettata sulla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo. Non proprio il “deserto” assoluto ma quasi nel centro storico di Saronno per il cambio di anno, addio 2019 e benvenuto 2020, appuntamento per il quale in città non è stato organizzato nessun evento pubblico (a parte l’abituale spettacolo al teatro civico).

Quest’anno in piazza Libertà è stata inaugurata, almeno la sera, una illuminazione natalizia piuttosto suggestiva (anche se durante il giorno, senza luci, l’alberto di Natale è tutt’altro che “invitante”, perchè è rimasto al “naturale”) ma non sono tornati gli eventi che anni fa erano invece stati, in particolare con il sindaco Pierluigi Gilli e l’allora assessore agli Eventi, Fabio Mitrano; si trattava di una tradizione molto gradita da parte dei cittadini, che d’altra parte non è stata successivamente più ripetuta, se non in una occasione dal successore Luciano Porro. Molti si ricordano ancora i momenti musicali, i fuochi d’artificio, il cordiale brindisi con gli amministratori comunali.

01012020