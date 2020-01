SARONNO – Ultima sgambata dell’anno per i ragazzi della Imo Robur Saronno, primi in classifica nel campionato di basket maschile serie C Gold, lunedì pomeriggio al Pala Ronchi di via Colombo con Gimar Basket Lecco di Serie B. Un incontro che è servito ad entrambi i team per prepararsi ai prossimi appuntamenti ed in relazione al quale nessuno ha tenuto conto del punteggio, trattandosi di un informale test. Adesso qualche giorno di riposo e poi la Imo Saronno comincia a preparare la prima uscita del 2020. Ciò avverrà di nuovo sul parquet domenica 5 gennaio ad Olginate con i locali del Carpe Diem Calolzio, che sono ultimi.

La Imo Saronno è invece la prima della graduatoria. Classifica: Imo Robur Saronno, Basketball Gallarate, Hydrotherm Busto Arsizio e Pallacanestro Lissone 20 punti, Aurora Desio e Basket Battaglia 16, Rovello e Legnano Knights 12, Nervianese e Team Abc Cantù 10, 7 Laghi Gazzada 8, Fortitudo Busnago e Virtus Cermenate 6, Arcisate 4, Carpe Diem 2.

01012020