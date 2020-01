Cogliate, per le feste anche un gigantesco Babbo Natale

COGLIATE – Bilancio positivo ed anche un gigantesco Babbo Natale a Cogliate per le festività natalizie e di fine anno, piene di eventi. A tracciarlo è il sindaco Andrea Basilico, che ricorda alcune delle più recenti iniziativa: “Bellissimi e vissuta la prima edizione dei mercatini in centro paese, soprattutto gli spettacoli dedicati ai bambini! Grazie all’oratorio “Cardinal Minoretti” Cogliate ed all’associazione “Elena e i cavalli onlus” per il riuscitissimo presepe vivente! Tanti auguri al fortissimo Milan Club Cogliate, storico il suo tesseramento la domenica prima di Natale” rimarca il sindaco. Che prosegue

Tanti auguri anche all’Avis Cogliate, Associazione volontari italiani sangue che come ogni anno festeggia con i suoi donatori! Grazie infinite ai Gvc che hanno supportato tutto e tutti, terminando con un’impeccabile pulizia del paese al termine della manifestazione! Grazie a tutta l’amministrazione comunale, so che è stato un week end molto faticoso e che vi ha fatto togliere tempo ai vostri cari, ma ne è valsa la pena!

(foto: alcuni momenti dell’evento)

01012020