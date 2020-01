LIMBIATE – Ha perso tutte e cinque le dita di una mano un 24enne di Limbiate che la scorsa notte stava cercando di fare esplodere un petardo per festeggiare il Capodanno. Il ragazzo, italiano e residente in città, si trovava con amici nel posteggio della piscina di via Leonardo da Vinci: sono stati i presenti a dare l’allarme acendo accorrere carabinieri ed una ambulanza della Croce bianca di Cesate e l’automedica dell’ospedale di Garbagnate Milanese. I soccorritori si sono subito resi conto di quanto la situazion fosse seria: il malcapitato è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici non hanno potuto che prendere atto dell’accaduto, impossibile recuperare le dita. Il paziente è stato medicato anche di ferite al viso, non gravi. Il fatto è successo quando erano le 0.30.

Nel parcheggio sono stati trovati molti “botti” – una cinquantina – abbandonati dopo l’incidente, sono stati presi in consegna dei carabinieri.

