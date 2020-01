Rovello Porro, i volontari Ave danno una ripulita attorno al Santuario

ROVELLO PORRO – Il periodo delle festività di fine anno non ha certo fermato i volontari dell’associazione Ave di Rovello Porro, che l’altro giorno si sono occupati delle pulizie delle foglie che con la stagione invernale erano cadute e si erano accumulate attorno al Santuario del paese. Pettorina, rastrello ed attrezzi da giardinaggio, i volontari hanno dunque rapidamente provveduto alla raccolta, e poi si sono occupati del trasferimento alla piazzola della raccolta differenziata per il corretto smaltimento di quel che era stato rimosso da sagrato, aiuole e vialetti.

Missione dunque compiuta per i volontari, sempre particolarmente attivi in paese per quanto riguarda gli interventi di questo genere, ed anche a supporto di altre associazioni e dell’Amministrazione civica; all’Ave sanno davvero come mettersi a disposizione della comunità.

(nella foto: un momento dell’operazione di pulizia e raccolta delle foglie che si è svolta attorno al Santuario di Rovello Porro, a cura dei volontari dell’associazione Ave)

01012020