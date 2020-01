Saronno, cane lupo cecoslovacco smarrito

SARONNO – Questo pomeriggio, verso le 16, diverse persone hanno avvistato in zona piscina un esemplare di cane lupo cecoslovacco privo del padrone.

L’animale è apparso smarrito e impaurito, ma non ha mai dato segnali di essere pericoloso.

Alcuni lettori lo hanno seguito per un ’bout senza riuscire a fermarlo fino in via Visconti a Saronno, direzione dal centro cittadino verso la periferia. Sono state avvisate le forze dell’ordine e la polizia locale.

Verso le 16:40 un secondo avvistamento a Ceriano Laghetto nella zona delle scuole, il cane potrebbe aver percorso i campi tra Saronno e Ceriano.

Alcuni saronnesi si sarebbero messi alla ricerca del lupo cecoslovacco e avrebbero unito gli sforzi a quelli dei proprietari.

Si teme possa essere scappato durante i festeggiamenti del capodanno, forse spaventato dai botti.

(foto presa da internet)

010120