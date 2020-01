Te Deum, Vanzulli: “Grazie a don Armando per aver ricordato l’importanza dei sogni”

Te Deum, Vanzulli: “Grazie a don Armando per aver ricordato l’importanza dei...

SARONNO – “Questa sera durante la Santa messa a cui è seguito il Te Deum, ho potuto ascoltare la predica di Don Armando. Veramente colma di spunti per delle riflessione, ma la parte che mi ha colpita di più è stata il suo richiamo, oltre che alla speranza, anche ai sogni”.

Sono le parole del vicesindaco Pier Angela Vanzulli che ha trascorso la notte di San Silvestro in chiave saronnese. “In un periodo storico così difficile, così freddo di valori e strapieno di pessimistica superficialità, sentire un richiamo a qualcosa di così impalpabile, etereo mi fa ricordare che i sogni, gli ideali che si traducono in pensieri, progetti, azioni sono il sale del mondo, l’ ossatura di una comunità. Qualcuno disse “I have a dream”… Sia che si parli di anima o di idee, tutte e due fanno crescere e danno senso al nostro esistere. Grazie Don Armando di avercelo ricordato”.

(foto archivio)

01012019