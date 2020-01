SARONNO – Si concluderà a gennaio 2020 il secondo bando, realizzato dall’azienda ospedaliera Asst Valle Olona per riattivare il servizio bar all’interno del presidio di piazzale Borrella “sparito” con la fine dell’attività degli ultimi gestori nel mese di luglio.

La storica gestione era una vera istituzione in città che ha resistito a diverse crisi, alle varie riduzioni dei posti letto, alla chiusura dell’edicola “ed anche alla bufera scatenata dalla vicenda nelle morti sospette in pronto soccorso”. All’inizio dell’estate si sono però accorti di essere allo stremo e malgrado i tentativi di trovare una soluzione a fine luglio si sono abbassate definitivamente le saracinesche. I vecchi gestori avevano previsto che l’arrivo di una nuova società non sarebbe stato rapido: “Il servizio resterà sguarnito per almeno un anno – avevano detto – e questo lascerà senza punto di riferimento molti saronnesi ed utenti”.

Ed effettivamente il primo bando concluso a metà settembre è andato deserto e così “per non lasciare scoperto un servizio importante per malati e visitatori, l’azienda si è nuovamente attivata con un secondo bando” che si concluderà proprio a gennaio.

02012019