Calcio Eccellenza, messaggio del presidente Lo Cicero con pensiero speciale per mister Campi

LAZZATE – “Quando cuore e passione si incontrano…” Il presidente dell’Ardor Lazzate, Luca Lo Cicero, ha recapitato il proprio messaggio a dirigenti, tecnici e giocatori della società gialloblù, in occasione delle festività di fine anno, con un ricordo speciale per Marco Campi, storico tecnico lazzatese recentemente scomparso. Ecco il messaggio che il presidente Lo Cicero ha voluto rivolgere a tutto “l’ambiente” della Ardor Lazzate, la cui prima squadra milita nel campionato di Eccellenza lombardo.

Quando cuore e passione si incontrano può solo scattare la scintilla che da fuoco ad un grande amore. Io ho scelto queste due componenti per l’Ardor Lazzate e voglio dare il massimo ogni giorno per toglierci tante belle soddisfazioni che questi colori meritano.

Inoltre un pensiero speciale va ad una persona vera e preziosa che non è più tra noi e che non dimenticheremo mai … mister Marco Campi

Luca Lo Cicero

presidente Ardor Lazzate

(foto; il presidente dell’Ardor Lazzate, Luca Lo Cicero)

02012020