Centopercentoanimalisti e Fronte Animalista: presidio alla sfilata di Sant’Antonio

SARONNO – Domenica 12 gennaio alle 15 la Sinergia Animalista (Centopercentoanimalisti e Fronte Animalista) saranno in presidio a Saronno contro l’uso di animali nella sagra paesana e nel corteo storico. L’autorità competente ha autorizzato la manifestazione.

“Gli animali sono tenuti segregati in gabbie e costretti a sfilare in condizioni di forte disagio – spiegano gli animalisti – anche di sofferenza, come abbiamo potuto constatare lo scorso anno. Dato che il sindaco Fagioli e gli organizzatori non hanno voluto capire e adoperarsi per diminuire la sofferenza degli animali, o meglio ancora lasciarli fuori dalla manifestazione. Animali che subiranno anche gli spari dei figuranti a fine sfilata”.

Quella degli animalisti non sarà una presenza di facciata: “Quest’anno saremo molto più determinati, risponderemo per le rime a chi cercherà di provocarci, non porgeremo l’altra guancia. Il sindaco Fagioli elimini l’esposizione degli animali e la sfilata con essi, in caso contrario nessuno potrà dire, dopo, che non lo sapeva”.

(un momento della manifestazione dell’anno scorso)

02012019