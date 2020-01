Corso Italia: a Saronno i vandali adesso se la prendono anche… con i fiori

SARONNO – Le telecamere della videosorveglianza cittadina, delle quali la zona è disseminata, non hanno fermato i vandali che nella serata di ieri hanno preso di mira una delle fioriere presenti nel centralissimo corso Italia. E’ stata rovinata la pianta, fiorita, che faceva bella mostra di sè, sono stati strappati diversi rametti che sono stati lasciati sulla pavimentazione adiacente.

A quanto pare è successo tutto mentre le strade erano già deserte, complice anche il fatto che molti locali del quartiere in questi giorni decisamente vacanzieri sono chiusi, e che ieri trattandosi di giornata festiva, anche i negozi del centro erano tutti chiusi. Insomma, nessuno ha visto niente ma forse le telecamere potranno aiutare a scoprire il responsabile di questo ennesimo atto di vandalismo avvenuto nella zona pedonale del centro storico di Saronno dove anche le piante non sono in passato sfuggite alla furia dei teppisti.

(foto: la pianta presa di mira dai vandali in corso Italia)

02012020