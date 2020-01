SARONNO / COMASCO – “Possibili ritardi sino a mzz’ora causa di un guasto al passaggio a livello, che si è verificato a Locate Varesino-Carbonate. I tecnici sono a lavoro per consentire il ripristino della circolazione”. A darne comunicazione questa mattina poco prima delle 8 è stato l’ente ferroviario, con riferimento alla linea Saronno-Varese-Laveno sulla quale transitano i convogli di Trenord.

Giornata feriale e lavorativa, quella odierna, ma con disagi limitati per gli utenti quando meno “numericamente”, considerando che molti sono in vacanza ed i convogli non viaggiano particolarmente affollati, in questi giorni e, probabilmente, sino alla prossima settimana quando si tornerà alla normalità anche per quanto concerne la riapertura di uffici e stabilimenti; e delle scuole.

(foto archivio: uno dei pochi passaggi a livello residui nella zona; ormai da alcuni anni l’ente ferroviario li sta progressivamente sostituendo con sottopassi e sovrappassi per ridurre problemi ed anche il loro impatto sulla circolazione veicolare)

