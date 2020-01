Indelicato e “il sabato del villaggio a Saronno”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il componimento del consigliere comunale indipendente Alfonso Indelicato “Il sabato del villaggio a Saronno”, libera rielaborazione del testo poetico leopardiano.

Il ragazzetto vien dalla sua casa

circa le tre del pomeriggio,

a cercar l’erba, e reca in mano

la sua paghetta,

onde, siccome suole,

a pagare egli s’appresta

l’amico pusher.

Or gli smartphone dan segno

della festa che viene

e a quel trillar diresti

che il cor si riconforta.

Eccolo, è giunto!

I ragazzi gridando

su la piazzola in frotta

e qua e là saltando

fanno lieto romore:

tosto si stringon

d’intorno al portatore.

Breve è il negozio:

immantinente

l’un tende la mano

e l’altro afferra,

di conserva costui

pochi denar ne dona

e l’un con l’altro

resta infin soddisfatto.

Questo di sette è il più gradito giorno

pien di speme e di gioia,

ché reca al garzoncello

il dolcissimo stupor dello spinello.

E se non basta, se cerchi altro contento,

deh garzoncello mio, non disperar!

A richiesta gentil non si rifiuta

il buon procacciatore:

la bianca polve che li sensi inebria

e dona l’ale

per volar su le nubi

ecco ti porge.

Godi, fanciullo mio; stato soave

è codesto, e stagion lieta

per chi compra e chi vende,

ché loco tranquillo, zona franca

è per voi quella piazza

che il biondo Lura costeggia

dietro il tetro palazzo visconteo,

e alcun non vi molesta,

e il vostro trafficar mai non s’arresta.

02012020