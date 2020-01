CARONNO PERTUSELLA – “La Serie D apre il suo 2020 con una grande sfida in programma sulle frequenze di Sportitalia. Domenica 5 gennaio 2020 a partire dalle 15 Sportitalia, visibile in chiaro al canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta ed esclusiva la partita fra la capolista Sanremese e l’inseguitrice Caronnese, valida per la 1′ giornata di ritorno del Girone A“. Lo comunica l’emittente televisiva con sede a Milano.

Sanremese-Caronnese va dunque in onda domenica 5 gennaio sul canale 60 del digitale terrestre; telecronista Gabriele Schiavi. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.

Classifica: Sanremese 30 punti, Prato 29, Lucchese 28, Caronnese, Casale e Fossano 25, Real Forte 24, Chieri 23, Savona e Fezzanese 22, Borgosesia e Seravezza 20, Ghivizzano 17, Verbania e Bra 16, Ligorna 15, Vado 14, Lavagnese 11.

