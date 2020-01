MOZZATE – I botti di Capodanno l’hanno terrorizzata e fatta scappare, è stata ritrovata dopo diciotto ore di ricerche dai vigili del fuoco. Stiamo parlando di una pecorella sfuggita dal proprio ricovero situata alla periferia di Mozzate, si pensa nella tarda serata del 31 dicembre e si pensa proprio perchè spaventata dai “botti”. A dare l’allarme è stato il suo proprietario, ieri pomeriggio è stata infine trovata: era rimasta incastrata da un ammasso di rovi nei quali era rimasta incastrata, nei pressi di via Limido. Se non fosse stata trovata, la pecora sarebbe sicuramente morta perchè era rimasta bloccata e non riusciva a muoversi. E invece i pompieri, accorsi assieme ai carabinieri della Compagnia di Cantù, sono riusciti a liberarla, dopo averla accuratamente e delicatamente imbragata. Insomma, alla vicenda non è mancato il lieto fine.

L’animale ha infatti riportato solo qualche graffio causato dai rovi, ed è stato restituito al legittimo proprietario.

