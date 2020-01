TRADATE – “Fa arrabbiare, e tanto, vedere le immagini che raccontano della aggressione subita dai vigili del fuoco a Milano in via Gola l’altra notte, accorsi sul posto per spegnere un incendio appiccato da balordi che li aggrediscono”. Così Stefano Candiani, esponente della Lega a Tradate e eletto al senato.

“C’è bisogno di una bella ripulita da questi individui, sbandati italiani o balordi stranieri che siano: c’è anche chi si fa vanto sui social di questi gesti idioti e pericolosi. Niente esitazione: reprimere oggi questi balordi, può significare salvare qualche vita domani. Intanto esprimo massima gratitudine ai vigili del fuoco per il servizio svolto in queste condizioni assurde” conclude Candiani, già sottosegretario al Ministero degli Interni, con delega proprio ai vigili del fuoco ed enti locali.

(nella foto: il leghista Stefano Candiani; già sindaco di Tradate, è un volto ben noto anche in tutto il Saronnese per la sua attività politica, qui con un gruppo di vigli del fuoco)

