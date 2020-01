LAZZATE – Fermo per la pausa invernale il calcio locale, riflettori puntati sull’amichevole prevista domenica 5 gennaio allo stadio “Gianni Brera” di via Laratta dall’Ardor Lazzate, che ospiterà la Cisanese. Per la formazione locale un test, si inizierà alle 14.30, in vista dei futuri appuntamenti “ufficiali” del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Casatese in semifinale regionale, ai lazzatesi – che si sono rafforzati al mercato di dicembre – non resta infatti che puntare tutto sul campionato, e le premesse per scalare la classifica sembrano esserci.

Classifica: Verbano 34 punti, Busto 81 31, Rhodense 29, Varesina 26, Alcione 24, Vogherese 23, Ardor Lazzate, Pavia e Accademia pavese 20, Vergiatese 19, Settimo 18, Calvairate 16, Sestese 14, Mariano 13, Castanese 12, Fenegrò 9. Questi invece i risultati dell’ultimo turno di andata disputato a metà dicembre, per la quindicesima giornata: Calvairate-Accademia pavese 3-3, Castanese-Alcione Milano 4-2, Mariano-Fenegrò 2-0, Sestese-Busto 891 2-0, Settimo Milanese-Verbano 1-1, Varesina-Rhodense 0-2, Vergiatese-Ardor Lazzate 0-4, Vogherese-Pavia 4-2.

(foto archivio: l’Ardor Lazzate in un’azione di gioco)

