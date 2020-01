COGLIATE – “Lunedì 6 gennaio, nel pomeriggio, dopo la funzione religiosa, è stato previsto un momento di festa in piazza Giovanni XXIII con il lancio dei palloncini a cura dei responsabili dell’asilo “Regina Elena”, l’arrivo della Befana del Moto Club che distribuirà dolci e regali a tutti i bambini e, a seguire, lo spettacolo teatrale “Martino e il lupo”. E così, come ricorda una nota dell’Amministrazione civica, che Cogliate si appresta a celebrare l’ultimo giorno delle festività di inizio anno, quello dell’Epifania.

Per il 2020 dunque un programma intenso, che si svolgerà in centro al paese e pensato soprattutto per i più piccoli, che potranno trovarsi a tu per tu con la “Moto befana” pronta a distribuire dolciumi, così come avviene in molti altri paesi del circondario dove si fermano i cortei dei motociclisti dei motoclub della zona, per una tradizione consolidata.

(foto archivio: la moto-befana in azione nelle strade del Saronnese)

03022020