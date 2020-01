SARONNO – Con il baciamano del conduttore Flavio Insinna si è conclusa prima del gioco delle tre date l’avventura della saronnese Cristina a L’Eredità il quiz preserale di Raiuno.

Essendo arrivata ieri era fino al triello la saronnese è stata ammessa anche alla puntata odierna. Cristina, a cui sono arrivati molti complimenti e “in bocca al lupo” sui social si è presentata ancora una volta con un look decisamente elegante e un bel sorriso che l’ha accompagnata in tutte le fasi del gioco compresa la sfida finale in cui ha perso per una manciata di secondi. Ha superato la prima fase di gioco superando una serie di domande su personaggi celebri della categoria “Guardie e Ladri” ma poi è stata sconfitta nella sfida da Giovanni.

La città degli amaretti è già stata protagonista della trasmissione con Emanuele Arduino saronnese 32enne che si è confermato ripetutamente campione vincendo 50 mila euro superando la temuta prova della “ghigliottina” finale.

(foto: alcuni momenti della puntata odierna)

03012020