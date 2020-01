SARONNO – Lunedì 6 gennaio dalle 15 la parrocchia Regina Pacis organizza, come da tradizione pluridecennale, la tombolata dell’Epifania. Una tradizione dedicata alle attività della Repax, la società sportiva dell’oratorio che da 25 anni coinvolge i ragazzi del quartiere.

Quest’anno sono quattro le squadre di calcio iscritte al campionato Csi di Varese, dai primi anni delle superiori ai più grandi, come sempre gestite dai volontari della parrocchia in un’ottica più sociale che competitiva, sempre con l’obiettivo di stare insieme e di trasmettere i valori positivi dello sport.

Proprio per questo, la Tombolata Repax è dedicata soprattutto ai ragazzi e mette in palio, quest’anno due tombole molto interessanti: una console Nintento Switch e una mountain bike. A queste si aggiungono i tombolini, ben 20 cinquine con palloni da calcio e tantissimi premi per tutti “cercando di fare in modo che sia una giornata di festa e che nessuno vada a casa a mani vuote”.

(foto: le squadre Repax)