SARONNO – E’ iniziata con una cancellazione la giornata dei pendolari: il Lodi-Saronno, con partenza alle 6.23 ed arrivo previsto allo scalo di “Saronno centro” in piazza Cadorna alle 7.52 non è stato effettuato. A comunicarlo l’ente ferroviario, il tutto per “le ripercussioni di un guasto all’infrastruttura ferroviaria. I tecnici di Rfi sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione”. Ai pendolari, per fortuna non troppo numerosi in questi giorni ancora vacanzieri, non è rimasto altro che trovare una soluzione alternativa.

In precedenza, sulla linea ferroviaria Saronno-Seregno, il treno delle 5.47 partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi anzichè arrivare a “Saronno centro” come previsto (alle 6.54) ha terminato il proprio viaggio alla stazione di Seregno. “Il treno corrispondente, da Saronno alle 7.05 verso la stazione di Albairate oggi è partito dalla stazione di Seregno alle 7.34” comunicano sempre dalle ferrovie.

(nella foto di archivio: un treno fermo alla stazione brianzola della linea ferroviaria Saronno-Seregno)

03012020