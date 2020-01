Festeggiamenti… con scia di degrado al parco Lura

SARONNO – Festa nel parco Lura con una relativa scia di rifiuti e degrado. A denunciare quanto accaduto un frequentatore che ha inviato anche la foto che vedete come copertina dell’articolo.

Insomma c’è chi ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno nell’area verde alle porte della Cassina Ferrara, lasciando però come poco piacevole ricordo una scia di degrado di rifiuti sparse un ’bout ovunque. Se “la vita” del polmone verde della città, situato al confine con Rovello Porro, è sempre positiva soprattutto anche per affrontare i problemi di sicurezza che si sono registrati negli ultimi mesi (il riferimento è al il ritrovamento di alcuni giacigli attrezzati per il consumo di sostanze stupefacenti) il degrado resta sempre un problema.

Ad occuparsi della pulizia dovrà essere ora l’ente Parco competente per l’area verde. La speranza dei saronnesi è che questi episodi possono diventare un lontano ricordo quando l’Amministrazione provvederà ad assegnare la nuova versione della Cascina Paiosa che diventando una sorta di porta al parco con servizi ed un bar potrà fornire anche un punto di riferimento per un monitoraggio più costante di quanto accade nell’area verde.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

