MISINTO – Gesto sacrilego in piazza a Misinto: qualcuno ha fatto a pezzi la statuetta di Gesù bambino nel presepe. I cittadini se ne sono accorti nelle scorse ore, l’ipotesi delle autorità comunali è che il fatto si sia verificato durante la notte appena trascorsa. Di certo, un atto vandalico scioccante. E’ stato presi di mira il presepe all’aria aperta che si trova in piazza Statuto, nei pressi della chiesa parrocchiale di San Siro.

Il presepe era stato realizzato come sempre dai volontari locali. A scoprire l’accaduto sono stati in mattinata alcuni addetti della nettezza urbana, che ne hanno trovato i resti sparpagliati a terra. Evidentemente nel corso della notte (nessuno si è accorto di niente) qualcuno si era accanito contro la statuina di Gesù Bambino, praticamente sbriciolandola, forse a calci o forse con un attrezzo da lavoro. Sono ora in corso gli accertamenti su quanto è successo, non è escluso che le telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona possano fornire qualche indicazione.

(foto: i resti della statua di Gesù bambino)

03012020