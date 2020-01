SARONNO – Mario Busnelli, vicepresidente dell’associazione no profit Saronno point, è stato la vittima di un furto di telefonino, avvenuto in pieno centro e riuscito… anche se solo per qualche minuto. E’ successo nei pressi del negozio temporaneo che come ogni anno l’associazione ha allestito in centro, stavolta in corso Italia, per la vendita di materiale a tema “natalizio” con cui autofinanziarsi e sostenere i propri progetti a favore dell’ospedale cittadino e dei suoi pazienti. Nella tarda mattinata Busnelli si trovava fuori dal negozio, è stato avvicinato da uno straniero che con mossa repentina gli ha sfilato di tasca il cellulare, subito allontanandosi. Ma è stato notato dal diretto interessato e pure da alcune altre persone presenti, che si sono messe all’inseguimento.

Alla fine il ladro è riuscito a dileguarsi, ma il telefono è stato recuperato, probabilmente se ne era sbarazzato nel timore di essere preso.

(foto: Mario Busnelli, l’attivissimo presidente dell’associazione no profit Saronno point)

