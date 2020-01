SARONNO – L’Associazione Culturale Sicilia a Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno, organizza al Teatro Giuditta Pasta, il nono concerto di beneficenza. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Amadeus diretta dal maestro Marco Raimondi. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Scuola per l’infanzia Collodi. A fine serata ci sarà un rinfresco nella sala Nevera, offerto dall’Associazione Culturale Sicilia a Saronno.

La prevendita dei biglietti sarà così effettuata: al botteghino del teatro (mercoledì e sabato dalle 9 alle 13 e giovedì e venerdì alle 15 alle 18) ma anche all’edicola Marco di corso Italia e alla libreria Mondadori in via Portici.

L’appuntamento è uno dei più attesi tra quelli musicali della città degli amaretti anche per le ricadute sulla vita cittadina visto nelle prime edizioni con gli incassi sono stati finanziati diversi interventi negli asili cittadini. Non a caso tradizionalmente in platea si trovano molte autorità cittadine, esponenti della società civile oltre ovviamente agli appassionati del genere.

(foto archivio)