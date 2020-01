Saronno Servizi dilettantistica scommette sui propri dipendenti per la promozione

SARONNO – Saronno Servizi scommette sulle risorse interne per la promozione delle proprie attività. Sono molti i saronnesi che si sono accorti che i volti che li scrutano, dal materiale informativo della

piscina di via Miola e dell’ex bocciodromo di via Piave, sono decisamente familiari. Già perchè, come svela la società saronnese che gestisce gli impianti, i protagonisti della campagna sono proprio i dipendenti. Dalle receptionist agli istruttori, della società dilettantistica. “E’ una scelta che abbiamo preso all’inizio della stagione spiega il numero uno di Saronno Servizi ssd, Katia Mantovani all’inizio il personale è rimasto sorpreso dalla nostra richiesta ma poi i nostri addetti non hanno esitato a mettersi in gioco. E’ sicuramente una scommessa vinta: il risultato è stato perfetto e molto saronnese”.

Diverse foto sono state scattate direttamente nei due impianti: all’ex bocciodromo di via Piave e alla piscina comunale di via Miola. Tra i protagonisti oltre ad alcuni dipendenti anche i figli e qualche utente che di fronte alla richiesta del personale ha accettato di far parte del progetto. C’è chi nuota e chi pattina, chi ha messo a disposizione il proprio sorriso, chi la propria forma perfetta: “E’ una soluzione ottimale perchè cosa c’è di meglio delle nostre risorse per raccontare la nostra proposta?” dice Mantovani.

03012019