SOLARO / SARONNO – Tamponamento sulla Saronno-Monza, quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche. L’incidente stradale è successo venerdì in corso Europa, nella zona vicina all’intersezione con via Bernini, a Solaro e non distante dal confine saronnese. Erano le 12.40: sul posto sono accorse due ambulanze, della Croce rossa di Saronno e della Misericordia Arese.

Ed è arrivata una pattuglia della polizia locale solarese, per deviare il traffico e poi compiere tutti i rilievi del sinistro. Il personale sanitario ha medicato un ragazzo di 20 anni ed una ragazza di 27; un uomo di 47 anni ed uno di 43 anni. Sono stati accompagnati per accertamenti negli ospedali di Garbagnate Milanese e Saronno. Nessuno dei pazienti è apparso in condizioni preoccupanti; e nella immediatezza sono stati sentiti dagli agenti della vigilanza urbana che hanno raccolto le loro dichiarazioni per giungere alla ricostruzione della dinamica del sinistro, obiettivo è quello di risalire alle possibili responsabilità.

(foto archivio)

03012020