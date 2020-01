Week-end: si gioca alla tombolata dell’Epifania

SARONNO/SARONNESE – Il detto popolare recita: l’Epifania, tutte le feste porta via! Per consolarvi vi diamo qualche indicazione su cosa fare questo primo fine settimana di gennaio, magari giocare alla ricca e ormai storica “Tombolata dell’Epifania” che si svolge nella grande sala del cinema Silvio Pellico.

Venerdì 3 Gennaio

Cislago – Alle ore 21, all’auditorium “L’angolo dell’arte” in via Stazione, va in scena “Diavolo di un Max!” commedia musicale in due atti. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

Domenica 5 Gennaio

Cogliate – Dalle 15.30, presso il centro culturale “Monsignor Ferraroli” in piazza Giovanni XXIII, concerto della junior band e del corpo musicale diretti dal maestro Gian Carlo Ghinzani. L’ingresso è libero, per informazioni www.comune.cogliate.mb.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, l’associazione culturale “Sicilia a Saronno” propone il “IX° concerto dell’Epifania” con l’orchestra e coro Amadeus diretto da Marco Raimondi. Informazioni al sito internet www.siciliasaronno.it.

Lunedì 6 Gennaio

Saronno – Moto club Saronno organizza la “Motobefana 2020”, con ritrovo alle 9.00 all’ex Lazzagrill in via Lazzaroni 25 a Saronno, per la consegna dei doni ai ragazzi della casa di pronta accoglienza, agli ospiti della casa di riposo Focris e alla casa di riposo Gianetti. Alle 15 chiusura con la manifestazione in piazza Libertà e distribuzione di doni e dolci ai bambini presenti.

Saronno – Alle 11.30, al centro sportivo monsignor Ugo Ronchi, l’associazione sportiva paracadutisti Saronno organizza un lancio di Befane paracadutate con dolci per i più piccoli per poi far visita agli ospiti della casa di riposo Focris e ai bambini del reparto pediatria dell’ospedale di Saronno.

Saronno – Alle 14.30, al cinema Silvio Pellico, la parrocchia dei santi Pietro e Paolo organizza la tradizionale “Tombolata dell’Epifania”. Info al numero 3402672974 (in foto una passata edizione).

Fagnano Olona – Alle 18, nella sede dell’associazione “Approdo Calipolis” in via Colombo 80, rappresentazione del presepe vivente “ Andiamo fino a Betlemme” per la regia di Francesco Giuffrida. Informazioni al sito internet www.comune.fagnanoolona.va.it.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo comico “Slip inside – I clown a nudo” con gli Okidok. Per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Marnate – Ultimo giorno per visitare, nella location del santuario mariano di piazza IV Novembre, la 18° edizione della “Mostra pesepi”: 17 diorami realizzati dal gruppo presepi di Marnate. Orari: 15 – 17 nei giorni feriali, 10 – 12/ 16 – 19 nei giorni feriali. Informazioni al sito www.presepio.it/marnate-mostra-di-presepi/.

03012020