SARONNO – Bar dell’ospedale, un appello per la sua riapertura giunge anche dal presidente dell’Associazione onlus di Saronno, Michele Castelli. “Purtroppo la struttura è da tempo chiusa – ricorda Castelli – Al di là di ogni altra considerazione va ricordato che si tratta di un servizio rivolto a paziente, visitatori e personale, in un luogo tanto importante della nostra città. In questo caso a mio giudizio dovrebbero passare in secondo piano gli aspetti del “business” e si dovrebbe considerare il bar proprio come un servizio agli utenti. Speriamo che prevalga questa valutazione e si giunga molto presto alla riapertura!”

Il bar, che si trova nel piccolo edificio vicino alla portineria nei pressi di piazza Borella, ha cessato l’attività nell’estate scorsa dopo che i gestori non erano riusciti a trovare un accordo per ridurre il canone d’affitto, giudicato troppo elevato. Andato deserto il primo bando per assegnare il bar, la direzione ospedaliera ci sta ora provando con una nuova raccolta delle eventuali candidature.

(nella foto: una immagine dell’ingresso della palazzina che sino a poche mesi fa ospitava il bar dell’ospedale di Saronno)

04012020