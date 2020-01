SARONNO – Doppio appuntamento calcistico domenica pomeriggip allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi: ancora fermi per le festività i campionati di calcio dilettantistici, alle 14.30 è di scena la prima squadra del Fbc Saronno (Prima categoria) per una amichevole contro l’Ardor Bollate (Seconda categoria); a seguire amichevole della juniores provinciale del Fbc Saronno contro i pari età dell’Ardor Bollate.

Per i tifosi, una occasione di rivedere all’opera i biancocelesti che si stanno preparando al girone di ritorno del campionato, che vogliono vivere da protagonisti. La ripresa ufficiale delle “ostilità” è prevista domenica 12 gennaio con fischio d’inizio alle 14.30 per la prima giornata del girone di ritorno, che prevede il testacoda Fbc Saronno-Montesolaro, proprio al “Colombo Gianetti”; amaretti contro i brianzoli già battuti sia in campionato che più di recente in Coppa Lombardia.

(foto archivio: il Fbc Saronno in una azione di gioco durante una delle ultime gare del girone di andata)

04012020