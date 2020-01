SOLARO – “Una festa di Natale a tinte giallorosse!

Ringraziamo tutti per la partecipazione e un ringraziamento particolare va all’Inter, per la presenza nella figura di Matteo Somarè, ed al sindaco di Solaro, Nilde Moretti“. Così i dirigenti dell’Universal Solaro che si sono ritrovati nei giorni scorsi per celebrare le imminenti festività. Occasione anche di tracciare un bilancio di quel che è stato fatto nella prima metà della stagione, con un settore giovanile che si sta togliendo davvero molte soddisfazione e che appare decisamente numeroso.

L’evento, davvero affollatissimo visto che c’erano tutti i tesserati del club, genitori, tifosi e simpatizzanti, si è tenuto alla sala polifunzionale di Solaro, in via San Francesco.

Intanto riprende l’attività sportiva con gli allenamenti in vista della ripartenza dei campionati. La prima squadra dell’Universal milita in Promozione, obiettivo del girone di ritorno risalire la graduatoria. Classifica: Gavirate 31 punti, Besnatese 29, Meda 26, Base e Uboldese 24, Morazzone 23, Amici 22, Vighignolo e Sedriano 21, Magenta 20, Olimpia 19, Universal Solaro, Union Villa 18, Accademia Vittuone 15, Gorla Maggiore 13, Fagnano 4.

(foto: alcuni momenti della festa di Natale dell’Universal Solaro)

04012020