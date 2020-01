UBOLDO – Forzate le porte, due cabine degli impianti della linea ferroviaria del Malpensa express, attualmente in disuso, si sono trasformate in un approdo per disperati. Sono stati gli agenti della polizia locale del comando unificato di Origgio-Uboldo, durante i loro pattugliamento nelle aree boschive in funzione anti-spaccio, a notare che le porte dei due box metallici erano state aperte.

E’ stato ovviamente eseguito un sopralluogo all’interno, e dentro sono state trovate evidenti tracce di bivacchi, pure resti di cibo ed anche un improvvisato barbecue. Chi ci abitava ha forse visto arrivare i tutori dell’ordine e se n’è andato, facendo perdere le tracce. Di certo era entrato compiendo una effrazione, le serrature delle porte erano state palesemente forzate. Proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine, che hanno anche provveduto a mettere in sicurezza le due cabine, ad uso “tecnico”.

(foto: il Malpensa express fermo alla stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

04012020