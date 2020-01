SARONNO – “Sono orgoglioso del contributo che Italia viva ha apportato alla legge di bilancio licenziata da Palazzo Chigi e del lavoro delle commissioni competenti: se non ci sono nuove tasse, se l’Iva non è aumentata, se possiamo riprendere a guardare con speranza al futuro, il merito è di chi come noi non ha ceduto di un millimetro rispetto ai propri principi”. Così il parlamentare saronnese, Gianfranco Librandi, esponente di Italia viva, dalla Camera dei deputati a Roma.

Prosegue Librandi: “Ora c’è da fare un passo in più: il nostro Paese tornerà a crescere davvero solo quando torneremo a credere e tutelare di più il nostro Made in Italy, con una spinta competitiva decisiva e necessaria all’Italia per uscire definitivamente dal guado degli anni passati”.

(nella foto: l’onorevole saronnese Gianfranco Librandi, che nelle scorse settimane è stato tra i fondatori di Italia viva, in visita ad uno dei mercati della zona)

04012020