SARONNO – Sport nel weekend, per il calcio tiene banco l’appuntamento con la Caronnese, che gioca il big match del girone A di serie D in trasferta contro la Sanremese, la gara sarà trasmessa in diretta dalle 14.30 su Sportitalia. Per il resto, alcune amichevoli: quella del Fbc Saronno (Prima categoria) al “Colombo Gianetti”, sempre dalle 14.30 contro l’Ardor Bollate (Seconda categoria), cui seguirà la partita fra le rappresentative juniores delle due società. A Lazzate i locali dell’Ardor (Eccellenza) alle 14.30 ospitano invece la Cisanese per un test in vista della ripresa del campionato.

Si torna subito a fare sul serio, invece, nel basket maschile categoria C Gold: la capolista Imo Robur Saronno, è di scena domenica 5 gennaio in campionato ad Olginate contro i locali del Carpe Diem Calolzio, mentre il prossimo appuntamento del Basket Rovello è questo pomeriggio alle 18 al Palamadonna di largo dello Sport a Rovello Porro, contro la corazzata Aurora Desio.

04012020