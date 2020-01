ROVELLO PORRO – “Le feste non sono ancora finite! Aspettiamo tutti lunedì 6 gennaio alle 15 in chiesa per il tradizionale bacio a Gesù bambino con la premiazione del concorso presepi dei ragazzi e alle 16 in teatro per la tombola! Cartelle in vendita al bar dell’oratorio, non mancare!” Questo l’appello che i responsabili oratoriano lanciano ai concittadini.

La tombolata dell’Epifania si intitola “Oro, incenso e tombola!”, e sono previsti, come assicurano gli organizzatori, “molti ricchi premi”. Si tiene al teatro San Giuseppe di via Dante Alighieri, adiacente oratorio e parrocchia, la prima estrazione dei numeri avverrà alle 16. Il prezzo delle cartelle è fissato a un euro e mezzo. E come sempre in passato, è facile anche in questo caso ipotizzare che sarà un grande successo.

(foto: in tutta la zona è il momento delle tombolate, che da sempre caratterizzano le feste di fine anno. E sempre ottengono grande successo, gli appassionati di questo gioco sono particolarmente numerosi)

04012020